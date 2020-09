70 Coronavirus-Fälle an Wiener Schulen seit Schulstart

An Wiener Schulen wurden seit dem Schulstart 70 Coronavirus-Fälle registriert. Die Anzahl der betroffenen Standorte wurde nicht bekanntgegeben.

Seit dem Schulstart vor einer Woche sind bis dato 70 positive Fälle an Wiener Schulen bekanntgeworden. Diese Zahl war am Montagnachmittag aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zu erfahren. Unter den Betroffenen sind 55 Schülerinnen und Schüler, sechs Lehrerinnen und Lehrer sowie neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verwaltungsbereich.

Anzahl der Wiener Standorte nicht bekannt gegeben

Wie viele Standorte betroffen sind bzw. wie viele Personen dadurch in Quarantäne mussten, dazu gab es keine Zahl. In Sachen Absonderung sei das Contact Tracing zum Teil noch am Laufen, hieß es. Es handle sich aber größtenteils um Einzelfälle. Das lasse den Rückschluss zu, dass die Infektionen nicht in den Schulen selbst, sondern im Familienbereich bzw. bei Reiserückkehrern stattgefunden habe, so die Information aus dem Hacker-Büro.