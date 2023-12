7-Jähriger zündete Böller in Wiener Wohnung: Verletzt

Ein 7-Jähriger zündete am Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Brigittenau einen Böller und erlitt dabei Verletzungen.

Am 30. November wurden Polizisten gegen 22.00 Uhr zu einem Einsatz in Wien-Brigittenau alarmiert. Ein 7-Jähriger soll sich laut Aussagen der 19-jährigen Schwester beim Zünden eines Böllers verletzt haben.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielt sich die Schwester im Wohnzimmer auf, als es plötzlich zu einem lauten Knall in der Küche kam. Der Bub wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Kind durch Böller verletzt: Wiener Polizei warnt vor Pyrotechnik

Die Wiener Polizei warnt ausdrücklich vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller sowie unsachgemäßer Verwendung von Feuerwerk. Die meisten Unfälle und gefährlichen Vorfälle mit Pyrotechnik sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen. Besonders die verbotene und leichtsinnige Handhabung von Pyrotechnik aus dem Ausland, ohne erforderlicher Qualitäts- und Zulassungskriterien, birgt laut Polizei großes Gefahrenpotential.