7.000 Kinder bei "Zauberflöten"-Abenteuer an der Wiener Staatsoper

Am Freitag fand an der Wiener Staatsoper die "Zauberflöte für Kinder" statt. 7.000 Opern-Fans von morgen nahmen mit großer Begeisterung daran teil.

Full House für Papageno bei der Kinder-“Zauberflöte” an der Staatsoper

Schon in der U-Bahn-Station, erst recht am Karajan-Platz und in der Operngasse stauen sich an diesem Nachmittag im Jahr die Schulklassen. Mit den Sektorangaben auf den Tickets und den verschiedenen Eingängen rund um das Haus fühlt man sich fast, als dränge man in ein Stadion. Stattdessen lockt die große Oper mit ihrer Balldekoration: Statt Bühne und Graben finden sich die Sektoren am Tanzparkett, die Wiener Philharmoniker nehmen in der Mitte Platz und schon bald ist aus dem Ballsaal das mystische und tierische und launige Land der “Zauberflöte” geworden.