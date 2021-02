Wien-Favoriten: Mutter soll Sohn mit Fleischerbeil attackiert haben

In den frühen Morgenstunden wurde die Polizei am Mittwoch nach Wien-Favoriten gerufen. Dort soll eine 50-Jährige ihren Sohn mit einem Fleischerbeil attackiert haben.

Gegen 4.30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und Einsatzkräfte der WEGA in die Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten gerufen. Grund dafür war eine mutmaßliche Attacke mit einem Fleischerbeil in einer Wohnung.