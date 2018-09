69-Jährige bedrohte Passanten in Wien mit Regenschirm und stellte sich bewusstlos

Zu einem kuriosen Polizeieinsatz kam es am Donnerstag auf der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem eine 69-Jährige Passanten mit einem Regenschirm bedrohte und diese mit Essen bewarf. Danach legte sie sich auf die Fahrbahn und stellte sich bewusstlos.

Eine Frau, die auf ihre Freundin gewartet hatte, wurde von einer 69-jährigen Frau auf der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt mehrmals mit einem Regenschirm bedroht. Dabei holte die Tatverdächtige mit ihrem Schirm aus und deutete Schläge an. Auch gegenüber anderen Passanten verhielt sie sich aggressiv und bewarf die wartende Frau mit Croissants und Pizza, während die lautstark schimpfte.

Frau blieb reglos auf der Praterstraße liegen

Auf dem Weg dort hin hielt sie sich immer wieder an Verkehrszeichen fest und ließ sich schließlich beim Überqueren der Praterstraße am Schutzweg fallen und blieb reglos liegen. Die Polizisten forderten einen weiteren Streifenwagen, um die Anwendung von Körperkraft zu vermeiden. So mussten schließlich fünf Beamte die Frau von der Straße tragen.