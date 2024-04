Am Freitag soll eine 68-jährige Frau im Müllraum des Mehrparteienhauses in Wien-Alsergrund, in dem siewohnt, von drei hausfremden Personen (eine Frau, zwei Männer) beschimpft worden sein, nachdem sie fragte, was diese hier machen.

Als die 68-Jährige die Polizei verständigen wollte, soll die derzeit unbekannte Frau versucht haben der 68-Jährigen das Handy und den Rucksack zu entreißen. Als das nicht gelang, soll die Frau die Tür zugeschmissen haben, wodurch die 68- Jährige verletzt wurde.

68-Jährige in Wien-Alsergrund wurde verletzt

Die 68-Jährige ging aus dem Wohnhaus und wollte abermals die Polizei alarmieren, als die Personengruppe aus dem Haus kam und sie erneut mit Stößen attackiert haben soll. Als die Frau um Hilfe schrie, flüchteten die Tatverdächtigen. Die 68-Jährige erstattete Anzeige in einer Polizeiinspektion.

Im Zuge einer Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen, eine 19-jährige

irakische Staatsangehörige, ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger und ein 31-jähriger iransicher Staatsangehöriger, angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden diverse illegale Substanzen vorgefunden und sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die drei Personen auf freiem Fuß angezeigt.