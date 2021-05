So soll der Neubau aussehen.

So soll der Neubau aussehen. ©3SI Immogroup | Architekt Peter Steininger

67 Neubauwohnungen werden in Wien-Ottakring gebaut

Das nächste Neubauprojekt der 3SI Immogroup geht in die Umsetzung: In der Albrechtskreithgasse in Wien-Ottakring, ums Eck der Hernalser Hauptstraße, erfolgte der Spatenstich. Bis kommenden Sommer werden hier knapp 70 Wohnungen neu errichtet.

Wien. Mitte Mai fällt der Startschuss für das nächste Neubauprojekt der 3SI Immogroup: In der Albrechtskreithgasse 32 in Wien Ottakring werden im Laufe der kommenden Monate 67 attraktive Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche von über 3.100 m2 errichtet. Mit Größen zwischen 30 und 109 m2 sind die Objekte, die mit funktionellen Grundrissen, Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen und Gärten punkten, nicht nur perfekt für Singles und Familien, sondern auch für Anleger geeignet.

1- bis 4-Zimmer-Wohnungen in Wien-Ottakring

Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind barrierefrei gestaltet. "Unser Neubauprojekt in der Albrechtskreithgasse ist gerade aufgrund seiner durchdachten 2-Zimmer-Wohnungen für alleinstehende Personen und Kleinfamilien, die auf der Suche nach einer Immobilie in einer ruhigen Wohngegend sind, ideal", so Bauherr Michael Schmidt.

Auf dieser Fläche entstehen neue Wohnungen. ©3SI Immmogroup | MW-Architekturfotografie

Die ruhige Lage im andernorts sehr lebendigen Ottakring trifft dabei auf eine exzellente Infrastruktur. Neben Geschäften des täglichen Bedarfs, zahlreichen Lokalen und dem bekannten Wiener Kongressbad befindet sich auch das Wilhelminenspital in der Nähe. Die bereits sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung - S45, Straßenbahnlinien 43 und 2, die Autobuslinie 10A halten in Gehweite - wird durch die zukünftige U5-Station "Elterleinplatz" komplettiert. "Dadurch sind sowohl die grünen Ausläufer des 16.und 17. Bezirks, als auch die Wiener City, Universitäten und Naherholungsgebiete wie die Donauinsel rasch erreichbar!", schwärmt Gerhard Klein, der als Geschäftsführer der 3SI Makler für die Vermarktung des Neubauprojekts verantwortlich zeichnet.

Fertigstellung im August 2022

Interessenten, die sich bereits jetzt für eines der Objekte entscheiden sollten, haben auch die Möglichkeit zur individuellen Planung und Mitgestaltung ihrer neuen Wohnung. "Damit kann die von uns vorgesehene moderne, hochwertige Ausstattung jeder Wohnung nochmals individuell angepasst werden - ganz nach den Vorlieben und Wünschen der zukünftigen Eigentümer", so Klein.

Die Fertigstellung des Neubauprojekts im 16. Bezirk ist mit August 2022 geplant.