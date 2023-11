Ein Mann zerstörte mit einer Axt eine Bushaltestelle in Wien-Wieden.

Ein Mann zerstörte mit einer Axt eine Bushaltestelle in Wien-Wieden. ©LPD Wien/APA (Sujet)

67-Jähriger demolierte Bushaltestelle in Wien mit Axt

Am Freitag demolierte ein 67-Jähriger am Wiedner Gürtel in Wien-Wieden eine Bushaltestelle.

Ein Passant alarmierte die Polizei, da ein Mann (67, StA.: Polen) die Glas-

scheiben einer Bushaltestelle mit einer Axt beschädigt haben soll. Die Polizisten konnten den 67-Jährigen an der Bushaltestelle mit der Axt anhalten.

Der Tatverdächtige legte die Axt sofort am Boden und wurde vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 67-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.