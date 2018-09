65 Jahre Confiserie Heindl: Firmenjubiläum in Wien gefeiert

Am Donnerstag feierte die Confiserie Heindl ihr 65-jähriges Bestehen. Ein Highlight der Feier war die große Geburtstagstorte.

Im Beisein des Firmengründers, Walter Heindl sen. sowie der gesamten Familie Heindl und zahlreichen Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft aus dem In- und Ausland, wurde das 65-jährige Bestehen der Confiserie Heindl am Firmensitz in Wien-Liesing gefeiert.