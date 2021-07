65-Jähriger bedrohte zwei Brüder in Wiener Stiegenhaus mit einem Messer

Montagnacht kam es im Stiegenhaus eines Wohnhauses in Wien-Floridsdorf zu einem WEGA-Einsatz. Ein 65-jähriger Mann bedrohte zwei junge Männer mit einem Messer und verlangte von ihnen, zu gehen.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf und der WEGA wurden am Montag kurz vor 22:15 Uhr wegen einer mutmaßlichen Bedrohung mit einem Messer alarmiert.

Festnahme nach Verdacht der schweren Nötigung mit Messer

Ein 65-jähriger Syrer soll zwei Brüder im Alter von 22 und 23 Jahren im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Jedleseer Straße mit einem Messer in der Hand bedroht und zum Verlassen des Stiegenhauses genötigt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.