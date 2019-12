65. Eurovision Song Contest: Millionenspritze für Niederländisches Fernsehen

Der Eurovision Song Contest wird 2020 in Rotterdam in den Niederlanden ausgerichtet.

Der niederländische Staat unterstützt die Ausrichtung des Eurovision Song Contests (ESC) im Mai 2020 in Rotterdam mit einem Zuschuss in Millionenhöhe. Insgesamt soll das öffentlich-rechtliche Fernsehen (NPO) 12,4 Millionen Euro bekommen, so der zuständige Minister Arie Slob am Mittwoch im Parlament in Den Haag.

Damit seien die auf 26,5 Millionen Euro veranschlagten Kosten der Show gedeckt, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. 9,6 Millionen Euro sollen von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) und aus Ticketverkäufen kommen. Die restlichen 4,5 Millionen stellen NPO und die niederländische Rundfunkgesellschaft Avrotos zur Verfügung.