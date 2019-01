64. Eurovision Song Contest: Am 16. Mai kämpft Österreich um ein Finalticket

Im 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest geht es für Österreich am 16. Mai um ein Ticket für das Finale. Austragungsort ist heuer Tel Aviv.

Österreich muss im 2. Halbfinale des 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv um ein Finalticket kämpfen. Noch steht der heimische Vertreter für den größten Musikwettbewerb der Welt nicht fest, aber klar ist seit Montagabend, dass er am 16. Mai im Expo Center der israelischen Hafenstadt gegen 17 Konkurrenten um eines der begehrten zehn Endrundentickets kämpfen wird.

Die Semifinalzuteilung wurde nach der feierlichen Übergabe durch den Vorjahresgastgeber Lissabon an die neue Ausrichterstadt Tel Aviv im Museum of Art ausgelost. “Mein Telefon hört nicht auf zu läuten – jeder, den ich jemals getroffen habe, ruft mich an und fragt, ob ich ihm Tickets für die Show organisieren könnte”, amüsierte sich Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai zu Beginn – und griff danach zur Blockflöte, um die Eurovision-Melodie persönlich zu intonieren.

Eurovision Song Contest bereits zum dritten Mal in Israel

In Israel findet der Bewerb nach dem Sieg von Netta Barzilai mit “Toy” 2018 bereits zum dritten Mal statt. Der offizielle Startschuss für den 64. ESC fällt am 14. Mai mit dem 1. Semifinale, dem sich am 16. Mai das 2. Halbfinale und am 18. Mai das große Finale anschließen. Moderiert wird die Veranstaltung von einem Quartett, an dessen Spitze das Supermodel Bar Refaeli steht. Ihre drei Kollegen Erez Tal, Assi Azar und Lucy Ayoub (die beiden letzteren führten auch durch die Auslosungszeremonie) sind hingegen eher in Israel bekannt.