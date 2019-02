624 Cannabis-Pflanzen in Wien-Donaustadt sichergestellt

Eine stolze Cannabisplantage mit 624 Pflanzen wurde gestern in der Wiener Donaustadt ausgehoben. Davon ließe sich ca. 70 Kilo Marihuana ernten.

Im Zuge intensiver gemeinsamer Ermittlungen ist es der Wiener Polizei gelungen, eine Cannabis-Plantage in einem Einfamilienhaus in der Erzherzog-Karl-Straße in der Wiener Donaustadt ausfindig zu machen. Die Beamten fanden insgesamt 624 in Vollblüte stehende Cannabis-Pflanzen vor, wobei von etwa 70 Kilo Marihuana für den Straßenverkauf ausgegangen werden kann. Es kam bereits zur Festnahme eines 45-jährigen serbischen Staatsbürgers, der dort wohnt, jedoch nicht gemeldet ist. Weitere Ermittlungen sind im Gange.