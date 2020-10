615 Corona-Neuinfektionen und sechs neue Todesfälle in Wien

Am Freitag wurden 615 Corona-Neuinfektionen in Wien registriert. Außerdem wurden sechs neue Todesfälle vermeldet.

In Wien sind binnen 24 Stunden 615 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit klettert die Gesamtzahl aller jemals in der Bundeshauptstadt diagnostizierten positiven Fälle auf 25.524, wie der Krisenstab am Freitag mitteilte. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 306.