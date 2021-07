61 Produktionen aus über 20 Ländern beim 38. ImPulsTanz-Festival

Am heutigen Donnerstag startet das 38. Wiener ImPulsTanz-Festival. Am Programm stehen 61 Produktionen aus über 20 Ländern.

Mit 61 Produktionen aus über 20 Ländern startet heute, Donnerstag, das Wiener ImPulsTanz-Festival in seine 38. Ausgabe. Bis zum 15. August werden zwölf Spielstätten vom Volkstheater über das Odeon bis zum ehemaligen Gustinus-Ambrosi-Museum im Augarten bespielt. Den Auftakt markiert am Abend die Ausstellung "Dieter Blum - Erinnerungen an Ismael Ivo" im Odeon. Der Mitbegründer des Festivals war im April nach einer Covid-19-Infektion in seiner Heimat Brasilien verstorben.

"Private Song" als erste Premiere

Die erste Premiere bestreitet im Anschluss an die Vernissage Alexandra Bachzetsis mit "Private Song", der für die documenta 14 entstanden ist und in dem laut Ankündigung "gefühlvolle Rembetiko-Lieder auf Wrestling-Fantasien und Hollywood-Klischees" treffen. Insgesamt wurden für die heurige Corona-Ausgabe des im Vorjahr weitgehend abgesagten Festivals 40.000 Karten aufgelegt. Unter den 61 Produktionen finden sich 15 Uraufführungen und 34 Österreichische Erstaufführungen. Zu den erwarteten Höhepunkten zählen etwa Meg Stuarts "Cascade" (Premiere am 17. Juli im Volkstheater), Akram Khans "Outwitting the Devil" ab 11. August und "Still / Stranger Than Paradise" von Liquid Loft am 12. August.