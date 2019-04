600 Teilnehmer beim "Loverun" im Wiener Prater

600 Menschen haben erkannt, dass ohne die Liebe gar nichts läuft und nahmen darum am Samstag am bereits zweiten "Loverun" im Wiener Prater teil.

Egal ob “verliebt”, bereits “verlobt”, schon “verheiratet”, mit dem Lieblingsmenschen “family&friends” unterwegs oder ein spannendes “blind date”: Beim “Loverun Vienna” am 27. April waren in der Wiener Praterallee alle Formen der Liebe herzlich willkommen.

600 Menschen starteten in 2er-Teams in das 5-km-Rennen um die große Liebe. Die sportliche Leistung war dabei nicht das größte Ziel. “Man muss nicht unbedingt Profiläufer sein. Spaß an der Sache und die Gemeinsamkeit stehen im Vordergrund”, so Veranstalter Andreas Berger (ehem. Leichtathlet und 100 Meter Rekordhalter).

Beim “Loverun” die große Liebe gefunden

Unter den zahlreichen Teilnehmern fand sich auch ein Paar ein, dass vor vier Jahren beim ersten “Loverun” in Gmunden in der Kategorie “blind date” an den Start ging. Nach dem Folgejahr in der Kategorie “verliebt” gestartet, gingen die beiden 2018 bereits als “verlobt” ins Rennen und starteten heuer in der Kategorie “verheiratet”. Teilnehmer und Veranstalter gratulieren ganz besonders herzlich.