60 Jahre Wiener Donauturm: Große Feier mit gratis Eintritt und Specials

Der Wiener Donauturm feiert am 19. April seinen 60. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es für die Besucher ganz besondere Angebotsschmankerl - die perfekte Gelegenheit, dem Wiener Wahrzeichen einen Besuch abzustatten.

Am Jubiläumstag öffnet der Donauturm von 10.00 bis 11.00 Uhr kostenfrei seine Türen, für die Wartenden gibt es in dieser Zeit gratis Kaffee und Gugelhupf. Als weiteres Highlight erhalten all jene, die im Jubiläumsjahr 1964 geboren sind und ihren Ausweis vorlegen, an diesem Tag ein Gratis-Jahresticket für den Donauturm.