60-Jähriger skandierte NS-Parolen in Wiener Lokal

Montagabend wurde die Polizei in ein Lokal in Wien-Landstraße alarmiert, da ein 60-Jähriger diverses nationalsozialistisches Gedankengut äußerte.

Am 2. März alarmierten Zeugen gegen 20.00 Uhr die Polizei, nachdem ein Mann in einem Lokal in der Ungargasse beim Bahnhof Rennweg randaliert und NS-Parolen und -Lieder skandiert haben soll.