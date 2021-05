60-Jähriger mittels EU-Haftbefehl gesucht: Festnahme in Wien

Für einen 60-Jährigen klickten am Montag in Wien-Rudolfsheim die Handschellen. Nach dem Mann wurde mittels EU-Haftbefehl wegen diverser Delikte gesucht.

Den Zielfahndern des Landeskriminalamts Wien ist es am 17. Mai gelungen, einen 60-jährigen griechischen Staatsangehörigen gegen 11.30 Uhr in seinem Pkw in der Nobilegasse in Wien-Rudolfsheim festzunehmen.