6-Jähriger von Pkw erfasst: Lenker beging Fahrerflucht

Am Montag wurde ein 6-Jähriger von einem Pkw am Schutzweg erfasst und leicht verletzt. Der Lenker beging Fahrerflucht.

Gegen 10.50 Uhr fuhr ein derzeit noch unbekannter Lenker mit einem Pkw in der Alserbachstraße in Fahrtrichtung Roßauer Lände entlang. Er wollte an der Kreuzung bei Grünlicht nach rechts in Richtung stadteinwärts abbiegen.