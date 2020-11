6.464 Corona-Neuinfektionen und 72 Todesfälle binnen 24 Stunden am Freitag

Im 24-Stunden-Vergleich gab es am Freitag (Stand: 9.30 Uhr) in Österreich 6.464 registrierte Coronavirus-Neuinfektionen. Auch 72 Todesfälle wurden binnen 24 Stunden gemeldet.

6.464 Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sind am Freitag nach dem gestrigen Rekordwert von 7.416 neuen Fällen gemeldet worden. 1.340 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, das ist ein Anstieg von 72 Toten. 1.082 Todesopfer waren es noch am vergangenen Freitag, somit starben in einer Woche 258 Menschen mit einer Infektion - nach 128 in der Woche davor ist das eine Verdoppelung der Todesfälle.