5G Test im Live-Betrieb: Wiens Bürgermeister zu Gast bei Drei

Wiens Bürgermeister Ludwig besuchte am 22. März die Firmenzentrale von Hutchison Drei Austria in Floridsdorf.

Dr. Michael Ludwig war am 22. März 2019 in der Firmenzentrale von Hutchison Drei Austria zu Gast. Er nahm dort an einem Rundgang durch zahlreiche Gebäude inkl. Datacenter und 5G Lab teil. Die Gebäude bieten Arbeitsplätze für rund 1.000 Mitarbeiter. Ein zentraler Punkt des Besuchs waren auch die 5G Pläne des Unternehmens, die Drei CEO Jan Trionow den Gästen persönlich präsentierte.