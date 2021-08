59-Jähriger soll lärmende Kinder bedroht haben

Am Sonntag soll ein 59-Jähriger lärmende Kinder in Wien-Döbling bedroht haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Gegen 20.15 Uhr wurden Polizisten in die Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling gerufen. Laut einem Zeugen soll ein Mann im Innenhof eines Mehrparteienhauses die spielenden Kinder angeschrien und sie mit einem Messer bedroht haben. Auch die Kinder gaben an, von einem Mann angeschrien worden zu sein. Ein Messer hatten sie jedoch nicht gesehen. Weiter Zeugen hatten ebenfalls kein Messer gesehen.