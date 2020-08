Am Dienstagvormittag wurde die gesuchte Frau in Wien festgenommen.

Am Dienstagvormittag wurde die gesuchte Frau in Wien festgenommen. ©APA (Sujet)

59-Jährige wegen Untreue verurteilt: Festnahme in Wien

Eine 59-Jährige wurde in der Slowakei wegen Untreue zu mehreren Monaten Haft verurteilt, in Wien klickten nach einer Fahndung am Dienstag die Handschellen.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Landeskriminalamt Wien am 4. August gegen 06.30 Uhr, eine 59-jährige slowakische Staatsangehörige im Bereich Am Heumarkt in Wien-Landstraße festzunehmen.