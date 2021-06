Aktuelle Corona-Zahlen in Österreich.

59 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich aufgrund einer Datenbereinigung nur 59 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In gleich zwei Bundesländern gab es außerdem keine neuen Fälle.

Bisher gab es in Österreich 650.412 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. Juni 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.702 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 637.751 wieder genesen.

Derzeit befinden sich 173 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 60 auf Intensivstationen betreut. Aufgrund einer Datenbereinigung kommt es zu einer Verringerung der Anzahl der Verstorbenen.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Österreich

Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 4

Kärnten: 0

Niederösterreich: 13

Oberösterreich: 1

Salzburg: -5 (Datenbereinigung)

Steiermark: 0

Tirol: 3

Vorarlberg: 2

Wien: 41