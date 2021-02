58 Menschen bei Feier in NÖ: 159 Anzeigen erteilt

Am Sonntag wurde in Niederösterreich im Bezirk Baden eine Feier mit 58 Teilnehmern aufgelöst. Es wurden insgeamt 159 Anzeigen erteilt.

Eine Feier mit 58 Teilnehmern ist am Sonntag in Deutsch-Brodersdorf, einer Katastralgemeinde von Seibersdorf (Bezirk Baden), aufgelöst worden. Wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz wurden insgesamt 159 Anzeigen erteilt, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag entsprechende Medienberichte. Mehr als 25 Beamte waren an Ort und Stelle beordert worden.