58-Jährige starb bei Zimmerbrand in Wien-Simmering

In Wien-Simmering ist in der Nacht auf Sonntag eine 58-Jährige bei einem Zimmerbrand ums Leben gekommen.

Wie die Berufsfeuerwehr Wien in der Früh mitteilte, wurde sie leblos in der Brandwohnung mit Verbrennungen am Oberkörper, den Armen und im Gesichtsbereich aufgefunden. Die Einsatzkräfte versuchten die Frau zu reanimieren, sie erlag jedoch noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen.