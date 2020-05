58-Jähriger bedrohte Pfleger mit Schreckschusspistole

Die WEGA musste am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt ausrücken, weil ein Mann zwei Krankenpfleger mit einer Schreckschusspistole bedrohte. Der 58-Jährige wurde festgenommen.

Beamte der WEGA nahmen am frühen Donnerstagnachmittag in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt einen 58-jährigen Österreicher im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses fest. Er bedrohte zuvor zwei Hauskrankenpfleger mit einer Schreckschusspistole, um sie am Zutritt der Wohnung zu hindern, die er mit seiner pflegebedürftigen Mutter bewohnt.