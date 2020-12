58-Jährige beim gewerbsmäßigen Diebstahl ertappt

Am Mittwoch wurde eine 58-Jährige beim gewerbsmäßigen Diebstahl in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldststadt ertappt. Sie wurde festgenommen.

Polizisten wurden gegen 15.45 Uhr alarmiert, da ein Ladendetektiv eine 58-Jährige beim mutmaßlichen Diebstahl beobachete. Sie steckete mehrere Falschen Parfum in einem Drogergeschäft ein.

Frau soll bereits zuvor Parfum gestohlen haben

Auf den Überwachungskameras war zu sehen, dass die selbe Frau an diesem Tag am Vormittag schon einmal mehrere Flaschen Parfum gestohlen hatte. Zuvor wurde der Diebstahl offenbar nicht bemerkt, da sie eine präparierte Tasche mitführte.

Die Beamten konnten zahlreiche Parfumflaschen, 950 Euro Bargeld und die präparierte Tasche sicherstellen. Die 58-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.