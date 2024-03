Der Diebstahl von Ringen wurde in einem Schmuckgeschäft verhindert.

57-Jähriger wollte Ringe aus Schmuckgeschäft in Wien-Mariahilf stehlen

Am Montag vereitelte eine Angestellte in einem Schmuckgeschäft in Wien-Mariahilf einen Diebstahl.

Eine Angestellte eines Schmuckgeschäfts platzierte am Montag mehrere Ringe auf dem Verkaufstresen für einen Kunden. Als sie die Ringe zurücknehmen wollte, bemerkte sie, dass nicht alle zurückgegeben wurden.

Wiener Polizei fand Ringe und Pfefferspray bei 57-Jährigem

Die Verkäuferin schloss daraufhin das Geschäft und alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden zwei Ringe und ein Pfefferspray in seinem Rucksack gefunden. Der 57-jährige Mann wurde vorübergehend festgenommen und auf Anordnung der Wiener Staatsanwaltschaft inhaftiert. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt und das Pfefferspray wurde beschlagnahmt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen den 57-jährigen slowakischen Staatsbürger ein aktuelles Aufenthaltsverbot besteht.