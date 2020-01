57-Jähriger attackierte 19-Jährigen in Wien: WEGA-Einsatz

Die WEGA nahm den Mann in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus fest.

Die WEGA nahm den Mann in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus fest.

In der Nacht auf Donnerstag rückten die Einsatzkräfte der WEGA aus, nachdem es in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim zu einem Streit kam, bei dem ein 57-Jähriger einen 19-Jährigen mit einem Messer bedrohte.

Ein 57 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Donnerstag in seiner Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen 19 Jahre alten Bekannten geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Der junge Mann konnte aus der Wohnung flüchten und die Polizei alarmieren. Beamte der Wega nahmen den Serben fest, berichtete die Polizei am Donnerstag.

WEGA-Einsatz in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus

Der junge Mann - ein Landsmann des 57-Jährigen - machte Urlaub in Österreich und war beim Älteren in dessen Wohnung in der Hütteldorfer Straße untergekommen. Laut seinen Angaben soll der Serbe am Abend "stark alkoholisiert nach Hause gekommen sein und ihn geschlagen haben", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Anschließend soll er seinen Gast auch noch mit dem Küchenmesser bedroht haben.

Der 19-Jährige erlitt durch die Attacke Schwellungen und Rötungen im Gesicht. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt, berichtete die Polizei.

