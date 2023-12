56-Jähriger in Wien-Favoriten ausgeraubt

In Wien-Favoriten soll am Sonntag ein 56-jähriger Mann ausgeraubt worden sein.

Auf dem Heimweg soll ein 56-jähriger Mann von mehreren Jugendlichen umkreist, mit einem Messer bedroht und in weiterer Folge ausgeraubt worden sein. Hierbei sollen die unbekannten Tatverdächtigen das Opfer festgehalten, seine Oberbekleidung durchsucht und die Geldbörse samt Inhalt und das Mobiltelefon an sich genommen haben, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Montag in einer Aussendung mit. Das Opfer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Eine Sofortfahndung verlief negativ, das Landeskriminalamt Wien übernimmt die weiteren Ermittlungen.