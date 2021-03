56-Jähriger wollte Waren aus Bauhaus stehlen: Festnahme in Wien-Liesing

Für einen 56-Jährigen klickten am Donnerstag die Handschellen, nachdem er beim Versuch des Warendiebstahls in einem Bauhaus in Wien-Liesing ertappt wurde.

Am 11. März wurde ein 56-jähriger Mann (Stbg.: Slowakei) gegen 8.15 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse festgenommen. Er wird beschuldigt, in einem Bauhaus in der Oberlaaer Straße in Wien-Liesing Waren aus Regalen in einen präparierten Rucksack gepackt und versucht zu haben, das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen.