55 Mitarbeiter von Jobabbau bei Isovolta betroffen

Die Isovolta Group streicht aufgrund der Coronakrise 55 Jobs am Standort Wiener Neudorf. In Abstimmung mit dem Betriebsrat wurde ein Sozialpaket erarbeitet.

Sozialpaket für betroffene Isovolta-Mitarbeiter erarbeitet

Isovolta hatte Ende September angesichts der durch das Coronavirus verursachten Krise in der Luftfahrtbranche den Abbau von bis zu 80 Stellen angekündigt. "Im Zuge der Detailplanung für die Neuaufstellung der Aviation Produktion konnten wir mehr Arbeitsplätze erhalten", stellte CEO Peter Höllwarth in einer Aussendung fest. Er bedauerte gleichzeitig, dass die "Möglichkeit eines neuen Arbeitsplatzes bei unserer Schwester an den Standorten in Wiener Neudorf und Neudörfl" nicht von mehr Mitarbeitern angenommen worden sei. In Abstimmung mit dem Betriebsrat sei ein Sozialpaket erarbeitet worden.