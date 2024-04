5,5 Mio. Corona-Förderungen für Hygiene Austria und Palmers

Der inzwischen insolvente Maskenhersteller Hygiene Austria und sein Mutterkonzern Palmers Textil haben in der Coronazeit mehrere Millionen an Förderungen bezogen.

Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ an das Arbeits- und Wirtschaftsministerium von Martin Kocher (ÖVP) hervor. Insgesamt beläuft sich das Fördervolumen auf rund 5,5 Mio. Euro. Die FPÖ will die Anfrage beim morgigen Sozialausschuss diskutieren.

Hygiene Austria und Palmers bekamen rund 5,5 Mio. Corona-Förderungen

"Wir haben schon des Öfteren Kocher und dem grünen Sozialminister Rauch mangelndes Engagement bei der Verfolgung von Scheinfirmen und der mutmaßlichen Erschleichung von Fördermitteln vorgeworfen", so FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch laut einer Aussendung vom Dienstag. In Anbetracht der Summe an Förderungen bei den beiden Unternehmen müsse das Vorgehen des Ministeriums in solchen Fällen hinterfragt werden.