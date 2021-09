55-Jähriger kollabierte nach Unfall in Wien-Simmering: Tot

Am Dienstag erlitt ein 55-jähriger Mopedlenker nach einem Verkehrsunfall in der Gadnergasse in Wien-Simmering einen Herzkreislaufstillstand. Die Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos, der Mann verstarb im Spital.

Ein 55-jähriger Moped-Lenker ist nach einem Verkehrsunfall am 14. September in der Gadnergasse in Wien-Simmering verstorben.

Mopedlenker (55) starb nach Verkehrsunfall in Wien-Simmering

Laut Polizei kam es gegen 16.00 Uhr bei einer Tankstelle zu einer Kollision zwischen dem Moped-Lenker und einem Pkw, wobei beide Fahrzeuge sehr langsam unterwegs waren.

Zeugen eilten dem 55-Jährigen zu Hilfe und reanimierten ihn über Instruierung der Wiener Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann erlitt aber einen Herzkreislaufstillstand und starb wenig später im Spital.