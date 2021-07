55-jährige Wienerin ging falschen Polizisten auf den Leim

Trickbetrüger gaben sich als falsche Polizisten aus und luchsten einer 55-Jährigen in Wien-Meidling einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag ab. Die Polizei warnt erneut vor solchen Betrugsmaschen.

Am 8. Juli wurde eine 55-jährige Frau in Wien-Meidling Opfer von zwei falschen Polizisten. Die mutmaßlichen Täter sollen die Frau auf ihrer Festnetznummer angerufen und sich als Beamte des Polizeikommisariats Meidling ausgegeben haben. Dabei sollen sie vor einer rumänischen Verbrecherbande gewarnt und im Zuge dessen nach den Vermögenswerten des Opfers gefragt haben.

Falsche Polizisten luchsten 55-Jähriger Bargeld ab

Die Betrüger baten die 55-Jährige darum, ihr Bargeld von den Banken abzuheben, damit es in Sicherheit gebracht werden könne. Nachdem die Frau bereits einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag abgehoben hatte, kam einer der Tatverdächtigen an ihrer Wohnadresse in der Schönbrunner Straße vorbei und nahm ihr das Geld ab.