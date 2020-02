55.000 Besucher täglich: The Mall in Wien Mitte mit Rekord

16,2 Millionen Personen besuchten 2019 WIEN MITTE The Mall. Damit nützten unter der Woche 55.000 Kunden (zu Spitzenzeiten bis zu 60.000) die Angebote des größten innerstädtischen Einkaufszentrums.

Mit 60 Shops, dem Fokus auf Premium-Gastronomie und der vorbildlichen Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist WIEN MITTE The Mall der Star unter den innerstädtischen Einkaufszentren. Als Kundenmagnet erweisen sich die Premium-Gastronomie (u.a. ein 1500m² großer Vapiano, Henry – the art of living, ra’mien go) und Mode-Marken wie H&M, Hervis, Müller, New Yorker, Deichmann, CCC-Schuhe, Desigual, Swarovski, s.Oliver, comma, KULT und HUBER. "Mit 100 Prozent Auslastung bei den Shoppingflächen und 99 Prozent bei den Büroimmobilien könnte es im B2B-Bereich nicht besser laufen", so Centermanager Florian Richter.