54-Jähriger randalierte bei Haftüberstellung in Wien 15 und verletzte Polizisten

Am Dienstagnachmittag sollte ein 54-Jähriger von der Polizeiinspektion Tannengasse in eine Justizanstalt gebracht werden. Der Mann trat wie wild um sich und verletzte dabei einen Polizisten.

Nachdem ein 54-jähriger österreichischer Staatsbürger wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen und vorübergehend im Arrest der Polizeiinspektion Tannengasse in Wien-Rudolfsheim untergebracht worden war, wurde dieser am 2. Februar gegen 17.15 Uhr über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.