531 Corona-Neuinfektionen am Samstag in NÖ

In Niederösterreich sind am Samstag 531 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind um 303 weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg laut Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um sechs auf 1.514. In Quarantäne befanden sich 20.270, um 549 weniger als am Freitag.

46 aktutuelle Fälle der Südafrika-Mutation

46 aktuelle Fälle der Südafrika-Mutationen sowie einige Cluster wurden verzeichnet, hieß es weiters. So kam etwa in der Justizanstalt Stein eine weitere Corona-Infektion dazu, die Zahl stieg auf 30. Bei einem Glasbearbeitungsmaschinenhersteller im Bezirk Amstetten erhöhte sich die Zahl der Infizierten ebenfalls um eine Person auf nun 21. In einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten-Land waren 16 Personen Corona-positiv.