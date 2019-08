53-Jähriger in Wien-Margareten von Duo niedergeschlagen

Ein 53-Jähriger ist in der Nacht auf heute in Wien niedergeschlagen worden. Die Polizei geht von einem Raubversuch aus. Die zwei Täter konnten gefasst werden.

Der Nachtschwärmer ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Margareten von zwei Angreifern niedergeschlagen und schwer am Kopf verletzt worden. Obwohl dem 53-Jährigen um 2.20 Uhr in der Nikolsdorfer Gasse nichts gestohlen wurde, dürfte es sich um einen Raubversuch gehandelt haben. Die beiden Täter, 18 und 42 Jahre alte Österreicher, wurden im Zuge der Fahndung festgenommen, so die Polizei.