53-Jähriger führte Schießübungen mit Armbrust in Wiener Park durch

Der 53-Jährige schoss mit einer Armbrust in einem Park in Wien-Währing.

Der 53-Jährige schoss mit einer Armbrust in einem Park in Wien-Währing. ©LPD Wien

Der 53-Jährige schoss mit einer Armbrust in einem Park in Wien-Währing. ©LPD Wien

Am Sonntag alarmierten Passanten die Polizei, nachdem ein Mann in einem Park in Wien-Währing mit einer Armbrust Schießübungen durchführte.

Am Sonntagvormittag alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, ein Mann habe mehrere Schüsse mit einer Langwaffe in einer Parkanlage in Wien-Währing abgegeben. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, auch eine Sofortfahndung wurde eingeleitet, wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Schießübungen mit Armbrust in Währinger Park

Der Mann, ein 53-jähriger österreichischer Staatsbürger, konnte rasch angehalten werden. Im Zuge der Befragung stellte sich heraus, dass der 53-Jährige Schießübungen mit einer Armbrust auf eine Parkbank und auf Iso-Matten durchgeführt hatte. Er wurde wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit auf freiem Fuß angezeigt, die Armbrust samt Pfeile wurden vorläufig sichergestellt.