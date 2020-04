52 Prozent weniger Kfz-Verkehr in Wien

Der Kfz-Verkehr ist seit der Corona-Krise und den Ausgangsbeschränkungen in Wien um durchschnittlich 52 Prozent zurückgegangen.

70 Zählstellen in Wien ausgewertet

Die MA 46 hat aus 70 Zählstellen neun repräsentative Orte ausgewertet - vier an der Stadtgrenze, vier im innerstädtischen Bereich und eine an der Reichsbrücke. Verglichen wurden die Kalenderwoche 10 (2. bis 6. März - 6.3.) mit den Kalenderwochen 12, 13 und 14. In diesem Zeitraum, also von Mitte März bis in die erste Aprilwoche, ist der motorisierte Individualverkehr massiv zurückgegangen.