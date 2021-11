52-jähriger Radfahrer nach Unfall in Simmering verletzt

In der Zinnergasse in Wien-Simmering kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer wurde von einem Wiener Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt.

Ein Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Simmeringer Zinnergasse. Dort war ein Pkw-Lenker (49) in Richtung Alberner Hafenzufahrtstraße unterwegs und wollte offensichtlich nach rechts in eine Tankstelle einbiegen. Ein 52-Jähriger radelte allerdings im selben Moment auf dem Radweg der Zinnergasse in Richtung Etrichstraße. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.

Unfall in Wien-Simmering

Den Erhebungen zu Folge soll der Radfahrer wegen des Abbiegevorgangs des Pkw-Lenkers und um einen Crash zu vermeiden stark gebremst haben. Er stürzte dadurch und wurde verletzt. Ein Wiener Rettungsdienst übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Mannes, er kam in ein Krankenhaus.