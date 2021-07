Die Polizei konnte den Verdächtigen noch in der Bim festnehmen.

52-Jähriger grapschte 13-Jährige in Wiener Bim an

In einer Wiener Straßenbahn kam es am Sonntagabend zu einem sexuellen Übergriff. Ein betrunkener 52-Jähriger soll einer 13-Jährigen an die Brust gefasst haben. Zeugen schritten ein.

Mehreren Zeugen zufolge soll ein 52-jähriger Pole einem ihm unbekannten 13-jährigen Mädchen in einer Straßenbahn im Wiener Gemeindebezirk Meidling auf die Brust gefasst haben. Die Zeugen verständigten den Straßenbahnfahrer, der umgehend die Polizei alarmierte.

Zeugen griffen ein

Weitere Zeugen seien zwischenzeitlich eingeschritten und hätten den 52-Jährigen von dem Mädchen weggedrängt. Der Beschuldigte konnte noch in der Straßenbahngarnitur festgenommen werden. Bei dem 52-Jährigen wurden 2,7 Promille festgestellt.