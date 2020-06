52-Jährige in Amstetten getötet: Mordprozess startet

Weil er Ende Mai 2019 im Amstettner Stadtteil Greinsfurth eine 52-jährige Oberösterreicherin getötet haben soll, steht ein deutscher Staatsbürger ab Dienstag in St. Pölten vor einem Schwurgericht.

Die Leiche der 52-Jährigen war am späten Abend des 28. Mai vergangenen Jahres in einem Gebüsch neben dem Parkplatz des Einkaufszentrums WestSide City entdeckt worden. Vom Verdächtigen fehlte vorerst jede Spur, der damals 39-Jährige wurde letztlich am 29. Juli 2019 festgenommen. Ein Urteil im für zwei Tage anberaumten Prozess wird am Mittwoch erwartet.