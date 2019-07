52-Jährige in Amstetten getötet: DNA-Massentest soll Täter überführen

Im Fall um jene 52-Jährige, die Ende Mai im Amstetten getötet wurde, fehlt bislang jede Spur zum Täter. Ein DNA-Massentest könnte nun bei der Suche helfen, da unter den Fingernägeln des Opfers Hautreste sichergestellt wurden.

Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Oberösterreicherin Ende Mai in Amstetten könnte auf der Suche nach dem mutmaßlichen Mörder ein DNA-Massentest zur Anwendung kommen. Diese Vorgehensweise sei in derartigen Verfahren "grundsätzlich immer ein Thema, wenn ein unbekannter Täter auszuforschen ist", sagte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstag.