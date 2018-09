52.000 Unterschriften gegen Welpen im Zoofachhandel

Am Donnerstag haben Mitarbeiter von VIER PFOTEN der Bundesministerin Beate Hartinger-Klein in Wien über 52.000 Unterschriften übergeben. Sie richten sich gegen den Verkauf von Welpen im Zoofachhandel. Gegenstimmen kommen von der Wirtschaftskammer.

Bereits 2016 hatte VIER PFOTEN eine Online-Petition gestartet. Diese richtete sich gegen den Verkauf von Welpen im Zoofachhandel. Gestern wurden schließlich über 52.000 Unterschriften an die für den Tierschutz zuständige Bundesministerin Beate Hartinger-Klein übergeben.

Für die Kampagnenleiterin Martina Pluda sind die Unterschriften ein Zeichen, dass die Österreicher diese Tierquälerei nicht wollen. “Deshalb fordern wir die Frau Bundesministerin auf, auf die Bevölkerung zu hören und ein gesetzliches Verbot in die Wege zu leiten”, so Pluda.

Die Tiere leiden oft unter der Verkaufssituation und passen in vielen Fällen auch nicht mit ihren neuen Besitzern zusammen. Auch konnte der unkontrollierte Welpenhandel durch den Verkauf in Zoofachhandlungen nicht wie erwartet gestoppt werden. Die Tiere werden weiterhin auf der Straße mit illegalen Papieren übergeben.

Gegenstimmen kommen von der Wirtschaftskammer

Ganz anders sieht dies jedoch Kurt Essmann, Obmann der Berufsgruppe Zoofachhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). “Forderungen nach Verbot des Hunde- und Katzenverkaufs im Zoofachhandel sind absoluter Nonsens und spielen illegalen Tierhändlern in die Hände”, so Essmann.