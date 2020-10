514 neue Corona-Fälle am Mittwoch in Wien

Am Mittwoch wurden in Wien 514 neue Corona-Fälle vermeldet. Außerdem gab es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

In Wien ist in den vergangenen 24 Stunden wieder eine deutlich höhere Zahl an neuen Coronavirus-Fällen hinzugekommen. Am Mittwoch vermeldete der medizinische Krisenstab der Stadt 514 neue positive Testresultate, wie aus einer Aussendung hervorgeht (Stand: 8.00 Uhr). Auch zwei weitere Todesfälle aufgrund von Covid-19 hat es gegeben.