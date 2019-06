51-Jähriger sticht Mann in Park in Wien-Liesing nieder

Durch eine Messerattacke erlitt ein 41-jähriger Mann am Donnerstag schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu der Tat kam es im Inzersdorfer Schubertpark in Wien-Liesing.

Ein 41-jähriger türkischer Staatsbürger kam am 13. Juni 2019 gegen 17.45 Uhr in die Polizeiinspektion Purkytgasse und gab an, dass er soeben im Inzersdorfer Schubertpark im Zuge eines Streits von einem Bekannten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen wurde.

Messer-Angreifer wurde festgenommen

Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund der Personsbeschreibung konnte der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger österreichischer Staatsbürger, in der Nähe seiner Wohnadresse in Wien-Hietzing festgenommen werden.